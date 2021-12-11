影／市場削價惡性競爭惹衝突 棍棒追打、開車撞人都來

台中市沙鹿區一處市場日前發生攤商糾紛，雙方因削價惡性競爭發生衝突，何姓攤商要開車離開時，看到對方拿棍子要打他兒子，何姓攤商開小貨車衝撞對方，雙方扭打，員警到場時雙方已離開，事後互告殺人未遂與恐嚇等罪嫌。

台中市清水警分局表示，11月19日早上9點18分，沙鹿區大同街與新興路口菜市場，何姓攤商父子與陳姓攤商，因攤販惡性競爭發生衝突，46歲何姓攤商要開車離開，發現32歲陳男持甩棍要打何的兒子，何男開小貨車衝撞陳男，陳男持甩棍敲擊貨車，雙方發生扭打。

陳男遭撞頭部受傷、左前臂挫傷，他自行就醫，留院觀察，何姓父子未有明顯傷勢，貨車左側駕駛座車門毀損，警方獲報到場，現場沒有衝突情形。