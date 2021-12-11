上億海洛因磚闖關案 竟爆律師接見刺探案情疑雲

邱姓男子為首集團和泰國毒梟勾結，5月從緬甸走私22塊價值上億元海洛因磚來台，因領貨同夥臨陣反悔「自首」才破獲；未料全案竟牽扯出，有1名具洩密前科的律師刺探案情疑雲，檢方發現他和在押被告律見後，其證詞隨即和同夥「異口同聲」，而該律師被檢方起疑後，不久就自行解除委任。

桃園地檢署查出，邱男（27歲）和泰國籍身分不詳綽號「丹吞少將」共謀，5月自緬甸走私22塊印有雙獅地球牌海洛因磚來台，因劉姓同夥出面領貨前反悔向關務署自首，海關、航警開箱破獲整批以小金佛掩護的海洛因，包括邱、林、范及劉等4名被告落網遭收押禁見。

據了解，該案檢方偵辦期間，范姓被告因羈押禁見但與該名律師接見後，其說證詞就明顯和先前講的不一樣，還換了一套和其他被告相符，並異口同聲說「以為領的是K他命」，企圖朝刑責較低的運輸第三級毒品部分減刑或脫罪。

因檢察官發現明顯可疑，又注意到該名律師過去經販毒集團委任時，就曾趁著律見幫毒梟和在押的被告傳話，並有妨礙偵辦情況，曾被依洩密罪判刑。

且全案涉及上億第一級毒品海洛因走私，溯源極其重要，檢方擔心律師成為串證破口，曾向桃園地院聲請禁止該名律師接見被告，但當時法院以檢方過苛等理由駁回；未料沒隔多久，該名律師就自行具狀解除委任。

由於檢方並未掌握該名律師是否有串證之具體事實，事後也並未簽另案偵辦或送懲戒，最終仍依運輸第一級毒品罪嫌起訴4名被告。