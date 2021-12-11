聽新聞
test
0:00 / 0:00
上億雙獅地球海洛因闖關 領貨人突「反悔」向海關自首
國內近期接連破獲金三角海洛因磚走私案，邱姓男子和泰國毒梟接應，趁5月疫情爆發時以佛像藏22塊、市值上億元的海洛因磚來台，因其中1名22歲劉姓同夥領貨前「反悔」，主動向關務署自首才讓航警局破獲，檢警陸續逮捕邱等4人全聲押獲准，偵結依運輸第一級毒品等罪嫌起訴。
檢警調查，邱男（27歲）和泰國籍身分不詳綽號「丹吞少將」為朋友，因丹吞少將今年5月9日從緬甸走私一批海洛因來台，但因本身疫情隔離無法即時領取包裹，就以48萬元酬勞委由邱幫忙收受，邱貪圖暴利、未來繼續合作利益就答應。
邱陸續找來林男（23歲）、范男（24歲）加入，但他們怕身分暴露，又向另名有欠債的劉姓友人（22歲）佯稱給他150萬元當酬勞，由他擔任實際領貨人，劉不堪高額價碼誘惑就答應；7月9日范，劉開車到松山機場貨物區打算領貨，但因搞錯地點落空。
經邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，確認該批包裹在財政署台北關後，一群人12日一早準備到場領貨，但因劉男臨陣反悔，還主動向台北關人員自首。
經關務署依法扣押貨物會同航警局開箱，當場發現內藏22塊印有雙獅地球牌的海洛因磚（毛重8.16公斤，純度90.61％，純質淨重7.04公斤），內部還以24座小金佛佛像掩護，檢警隨後陸續將邱等4人拘提到案。
檢方訊時，邱坦承受丹吞少將之託領包裹，並找林擔任收貨人，林、范則避重究輕，劉坦承受同夥邀約領貨，最後反悔拒領並自首，否認運輸第一級毒品犯行，辯稱自己是被強迫來領K他命的。
檢方比對被告證詞、手機通聯紀錄，及相關查扣毒品、貨運單等，認定邱等4人犯嫌明確，偵結依運輸第一級毒品、私運管制物品等罪嫌起訴邱等4人。檢方也建請法院審酌，劉男是主動向台北關自首，予以減輕其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言