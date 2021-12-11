上億雙獅地球海洛因闖關 領貨人突「反悔」向海關自首

國內近期接連破獲金三角海洛因磚走私案，邱姓男子和泰國毒梟接應，趁5月疫情爆發時以佛像藏22塊、市值上億元的海洛因磚來台，因其中1名22歲劉姓同夥領貨前「反悔」，主動向關務署自首才讓航警局破獲，檢警陸續逮捕邱等4人全聲押獲准，偵結依運輸第一級毒品等罪嫌起訴。

檢警調查，邱男（27歲）和泰國籍身分不詳綽號「丹吞少將」為朋友，因丹吞少將今年5月9日從緬甸走私一批海洛因來台，但因本身疫情隔離無法即時領取包裹，就以48萬元酬勞委由邱幫忙收受，邱貪圖暴利、未來繼續合作利益就答應。

邱陸續找來林男（23歲）、范男（24歲）加入，但他們怕身分暴露，又向另名有欠債的劉姓友人（22歲）佯稱給他150萬元當酬勞，由他擔任實際領貨人，劉不堪高額價碼誘惑就答應；7月9日范，劉開車到松山機場貨物區打算領貨，但因搞錯地點落空。

經邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，確認該批包裹在財政署台北關後，一群人12日一早準備到場領貨，但因劉男臨陣反悔，還主動向台北關人員自首。

經關務署依法扣押貨物會同航警局開箱，當場發現內藏22塊印有雙獅地球牌的海洛因磚（毛重8.16公斤，純度90.61％，純質淨重7.04公斤），內部還以24座小金佛佛像掩護，檢警隨後陸續將邱等4人拘提到案。

檢方訊時，邱坦承受丹吞少將之託領包裹，並找林擔任收貨人，林、范則避重究輕，劉坦承受同夥邀約領貨，最後反悔拒領並自首，否認運輸第一級毒品犯行，辯稱自己是被強迫來領K他命的。