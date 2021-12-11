防高賠率影響公投 高市警局嚴查賭盤一開就抓
1218公投在即，高雄市警局研判不法份子將以同意和不同意票差距開設賭盤，透過下注企圖影響公投結果。市刑大指出，一發現開盤就馬上查緝，也將持續打擊衍生槍械暴力案件。
高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，距12月18日公投僅剩1週，目前正反雙方分持不同看法，易造成不法份子以同意與不同意票差距開設賭盤，甚至開出高賠率吸引民眾下注。為防止賭盤影響公民投票，警方一旦發現開盤情形將立即查緝，嚴防賭盤成型，強力掃蕩絕不手軟。
刑大說明，賭盤運作通常是「層層分級」，會先有「小組頭」，再透過人際關係邀約朋友下注，小區域下完賭金後、再往上給「總組頭」收注，透過下注情形開出賠率，企圖影響公投結果。
刑大表示，選舉賭盤、暴力介入為選舉專案工作重點，除持續要求偵辦選舉賭盤案，以防止影響選風及衍生暴力案件，也將持續針對暴力、槍械等不法犯罪案件，落實執行各項打擊查緝及預防作為，嚴防槍擊、暴力事件影響選前治安。
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