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新店「帽T殺手」視訊開羈押庭 法院裁定羈押禁見

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃泳群上月22日槍殺咖啡豆商何姓男子，事後搭機潛逃廈門入住防疫旅館，解除隔離後刑事局派員飛往廈門押解黃返台，但黃下機後二度癲癇發作，台北地檢署昨晚以視訊方式訊問，訊後以涉犯殺人重罪，且有逃亡事實及串證之虞，向法院聲請羈押禁見；台北地方法院晚間以視訊方式訊問後，裁定羈押禁見，黃泳群會解送至台中看守所為專門防疫隔離的場所關押。

北院指出，黃泳群涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，法官考量本案仍有待查共犯，且黃有不據實陳述、避重就輕的情形，黃與共犯間有互相配合不據實陳述的動機及可能，足以認定有勾串之虞，另他具體犯罪情節嚴重，若經法院判決有罪確定，重刑可期。

裁定指出，本案仍在偵查初期，且只有黃具指認共犯的能力，案情晦暗的危險性仍高，且本案是以制式手槍開槍射殺他人致死，危害社會治安甚鉅，而現今網路及通訊軟體發達，黃可輕易以秘密方式與他人溝通，為確保本案司法權的行使，認為有羈押及禁止接見、通信的必要。

何姓咖啡商上月返家遭「行刑式」槍殺，槍手黃泳群案發後搭機潛逃大陸廈門，大陸國台辦表示將把黃嫌遣送回台，保障兩岸人民安全。刑事局前日派三名警官在廈門高崎國際機場空橋交接人犯，機艙口上銬拘提黃，搭乘立榮航空班機返台。

黃下機後原要載往新北市刑警大隊偵詢，但在接受疾管署人員採撿時，忽然癲癇發作，被送上救護車到台北仁愛醫院；昨天下午一時許，黃癲癇再度發作，醫院建議持續施用治療癲癇藥物讓其血液濃度達到平衡狀態，並觀察至今早。

檢方指示新北市警局新店分局派員到醫院製作筆錄，檢察官視訊複訊後，向法院聲押禁見。

新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片
新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片
新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片
新店槍擊案嫌犯黃泳群。圖／聯合報系資料照片

廈門 癲癇

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