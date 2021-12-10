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帽T槍手狙殺咖啡商 今晚在醫院視訊召開羈押庭

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

新店槍擊案嫌犯黃泳群從廈門遣返，抵台癲癇發作送醫。旁邊特警全副武裝。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
新店槍擊案嫌犯黃泳群從廈門遣返，抵台癲癇發作送醫。旁邊特警全副武裝。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

以行刑式槍狙殺新店咖啡商潛逃廈門的槍手黃泳群，8日被遣返回台後即突發癲癇，經緊急送醫後無礙，台北地檢署今晨透過視訊遠距偵訊後，認為黃男涉犯殺人重罪，且幕後主謀未到案，有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見，今晚6點將於仁愛醫院開羈押庭。

檢警指出，槍手6點開視訊羈押庭，預計8點開完，暫定解送台中監獄，新北市刑大大隊長黃壬聰將在醫院簡單說明解送過程。

據了解，有宿疾的黃泳群，潛逃廈門15天，因沒有固定服用抗癲癇藥物，返台後疑擔心法律制裁，一進國門即因情緒緊張而突然發病，8日晚間從松山機場送至台北市立聯合醫院仁愛院區，就醫後病況回穩。

黃泳群在上月在槍擊案發生後，立即開車逃逸，之後換衣服逃往廈門，因防疫隔離被大陸公安逮捕，國台辦表示，為打擊暴力犯罪，維護兩岸交流秩序，協助遣返黃泳群返台，刑事局飛往廈門，採「朱雪璋模式」，在廈門高崎國際機場空橋由廈門公安局交付黃泳群。

廈門

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