永和無頭分屍案 開水門降低水位尋找殘肢凶器

新北市永和區無頭分屍命案，警方說，今天打開水門降低水位，以利於搜尋凶器與肢體遺骸。警消從棄屍地點開始，往下游擴大搜尋凶器，並將從尋獲頭顱處往下延伸，尋找四肢。

新北市永和區8日發現無頭分屍命案，警方依據監視器與民眾提供線索，拘提涉嫌殺父支解屍體的符姓男子；檢方9日傍晚複訊符嫌，向法院聲請羈押。新北地院昨天深夜召開羈押庭後，裁定收押。

符男涉嫌於11月28日以枕頭悶死父親後，隔了9天支解屍體成6塊，並趁著黑夜以行李箱裝載遺體，棄屍在住家附近的排水溝。

警消昨天下午在距離棄屍地點約1公里處尋獲頭顱，但天色及水情不利搜尋而暫停。警方表示，今天開啟水門降低水位，以利支援的消防局搜救大隊人員搜尋的視線。

警方表示，由於涉案的分屍美工刀、鋸子等凶器比較不會飄遠，上午先從棄屍地點往下游搜尋凶器，至於尚未尋獲的四肢，會從昨天尋獲頭顱處，往下游延伸尋找。至中午搜索人員在泥灘、淺水、草叢中，尚未尋獲。