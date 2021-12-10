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旅遊書竟是「毒品屋」！中警成功破獲狡詐毒販

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市刑大偵二隊日前逮捕涉嫌販毒的湯姓男子，搜索時，發現湯嫌為了避人耳目，竟將毒品藏在書本造型的保險箱中，但仍被警方發現，共查獲海洛因、安非他命、吸食器及贓款等證物，全案經台中地檢偵辦，湯嫌依違反毒品危害防制法提起公訴。

台中市刑大偵二隊循線調查毒品案件，於今年5月鎖定湯姓犯嫌(43歲)，發現他駕車從台中北上，於新北市逮捕湯嫌並查扣其車輛，警方搜查他在中部4處據點，查獲海洛因 (淨重13.2公克)、安非他命 (淨重176.63公克)、毒品吸食器1組、電子磅秤2台、書本型保險箱1個、大量空分裝袋、4支手機及不法所得新臺幣4萬9,000元等不法證物。

警方帶著湯嫌搜索位於苗栗頭份的住處時，發現一本義大利比薩斜塔的旅遊書，但該書看起來並無紙張一層一層的感覺，不經意向湯嫌詢問其內容，僅見他表情緊張，警員直覺有異，查看後才發現是偽裝成書本的小型保險箱，並在其中查獲多包已分裝成小包的海洛因及安非他命。

警方調查，湯嫌過去曾有多次吸食、販售毒品的前科，他辦事相當謹慎，平時透過通訊軟體與買家聯繫，為避人耳目，交易毒品時，會約定在旅館房間內，將毒品藏在菸盒內給買家；湯甚至相當狡猾，為了躲避警察追緝，在中部承租4處據點(苗栗1處、台中3處)，但仍被警方一舉查獲。

湯嫌向警方表示，本以為自己將毒品藏在「書」中，外型低調，肯定萬無一失，怎知仍被警方查獲。全案警方依違反毒品危害防制條例，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦；湯嫌經檢察官偵結後，認定犯罪事證明確，依法提起公訴。

警方呼籲毒品為萬惡之源，全民公敵，販賣毒品最重可處死刑、無期徒刑，一失足成千古恨，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

湯嫌為躲避警方查緝，將多包已分裝成小包的海洛因及安非他命，藏進偽裝成書本的小型保險箱，但仍被查獲。記者劉柏均／翻攝
湯嫌為躲避警方查緝，將多包已分裝成小包的海洛因及安非他命，藏進偽裝成書本的小型保險箱，但仍被查獲。記者劉柏均／翻攝
湯嫌為躲避警方查緝，將多包已分裝成小包的海洛因及安非他命，藏進偽裝成書本的小型保險箱，但仍被查獲。記者劉柏均／翻攝
湯嫌為躲避警方查緝，將多包已分裝成小包的海洛因及安非他命，藏進偽裝成書本的小型保險箱，但仍被查獲。記者劉柏均／翻攝
台中市刑大偵二隊逮捕涉嫌販毒的湯姓男子，共查獲海洛因、安非他命、吸食器及贓款等證物，全案經台中地檢偵辦，湯嫌依違反毒品危害防制法提起公訴。記者劉柏均／翻攝
台中市刑大偵二隊逮捕涉嫌販毒的湯姓男子，共查獲海洛因、安非他命、吸食器及贓款等證物，全案經台中地檢偵辦，湯嫌依違反毒品危害防制法提起公訴。記者劉柏均／翻攝

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