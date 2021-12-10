影／口角糾紛黑衣男持空氣長槍當街揮舞 宜警獲報逮人

宜蘭市中山路三段一間KTV門外，8日凌晨發生兩派人馬叫囂對嗆，其中一人持長槍指著對方揮舞大罵，嚇壞路人；警方獲報後，持槍男子已被勸離，9日持搜索票到嫌犯家中逮人，查扣空氣長槍2把、空氣短槍2把，經測試後無殺傷力，全案依違反社會秩序維護法送辦

警方調查，8日凌晨0時28分獲報，宜蘭市中山路三段一家KTV門外，兩派人馬對峙叫罵，其中一名身穿黑色外套的林姓男子（25歲）竟然從車子後方拿出一把長槍，指著對方揮舞，並大罵三字經，黑衣男子在友人的勸說下才收槍，放回車上，這整個過程被民眾用手機拍下。

警方表示，獲報派員前往現場時已經沒有衝突，帶潘男等5名在場者回派出所調查，經查是潘姓男子與游姓男子因故發生爭執，引發肢體衝突，雙方均不提告。