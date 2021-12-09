永和弒父狠男複訊完畢 新北檢向法院聲押

54歲符男聲稱對長期家暴母親的父親不滿，上月28日趁父親熟睡時以枕頭悶殺，再趁母親不注意時將他揹至鐵皮加蓋頂樓的小屋遺棄，本月6日因屍體發臭，符持鋸子、美工刀等利刃分屍，隔日凌晨騎車載著裝屍體的行李箱棄屍。永和警分局昨天將他拘捕到案，訊後依殺人、遺棄屍體罪嫌移送。

新北地檢署複訊後，認為符男犯殺害直系親屬、 損壞及遺棄屍體罪嫌重大，為死刑或無期徒刑重罪，且符有逃亡、湮滅事證之虞，向法院聲請羈押。

檢警調查，符男五專畢業、與妻育有一女，但夫妻倆目前分居，妻女住在符的住所附近，符則與罹患重度失智的老母同住。符男長年以打零工維生，經濟不寬裕，常竊盜維生，也常靠老母收租接濟。

據悉，符男到案後指控父親常家暴母親，但檢警調查發現30年前符父便與符母分居，父原獨自在台中生活，是今年因健康狀況越顯惡化，才會在上個月24日由符載回永和與失智妻同住，動手原因恐怕有待釐清。