永和分屍案 附近住戶起床上廁所疑聽到棄屍聲響
新北永和區瓦磘溝發現無頭浮屍，今天有附近住戶指稱，7日凌晨3時許上廁所時聽到有物品被丟入溝內的水聲，他探頭查看雖沒看到人影，但聲音很明確，盼警方調閱監視器查看究竟。
新北市政府警察局永和分局8日接獲民眾報案，在永和區保平路292巷13弄的排水溝發現1具無頭浮屍。警方在案發12小時拘提涉嫌殺父支解的符姓男嫌。初步詢問，符嫌坦承不滿父親長期施暴母親，因而懷恨涉嫌殺害父親並支解棄屍。
今天上午瓦磘溝附近住戶出面接受媒體聯訪表示，7日凌晨3時許，他起床上廁所，聽到窗外傳來物體被丟入水溝的水聲，他沒有看到人，「但確實聽到聲音」，事後看新聞才知道發生棄屍案。
這名住戶建議，此處應該要燒香、拜拜，祭祀亡魂，這種事情沒有什麼好害怕，警方只要調閱監視器一定能一清二楚，希望警方早日宣布破案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言