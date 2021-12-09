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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

永和分屍案 附近住戶起床上廁所疑聽到棄屍聲響

中央社 / 新北9日電

新北市永和區8日發現一具無頭浮屍，警方9日請消防局搜救大隊沿排水溝持續搜索，稍早傳出找到頭顱，將採集檢體送請比對DNA（去氧核醣核酸），以確認身分。中央社（民眾提供）
新北市永和區8日發現一具無頭浮屍，警方9日請消防局搜救大隊沿排水溝持續搜索，稍早傳出找到頭顱，將採集檢體送請比對DNA（去氧核醣核酸），以確認身分。中央社（民眾提供）

新北永和區瓦磘溝發現無頭浮屍，今天有附近住戶指稱，7日凌晨3時許上廁所時聽到有物品被丟入溝內的水聲，他探頭查看雖沒看到人影，但聲音很明確，盼警方調閱監視器查看究竟。

新北市政府警察局永和分局8日接獲民眾報案，在永和區保平路292巷13弄的排水溝發現1具無頭浮屍。警方在案發12小時拘提涉嫌殺父支解的符姓男嫌。初步詢問，符嫌坦承不滿父親長期施暴母親，因而懷恨涉嫌殺害父親並支解棄屍。

今天上午瓦磘溝附近住戶出面接受媒體聯訪表示，7日凌晨3時許，他起床上廁所，聽到窗外傳來物體被丟入水溝的水聲，他沒有看到人，「但確實聽到聲音」，事後看新聞才知道發生棄屍案。

這名住戶建議，此處應該要燒香、拜拜，祭祀亡魂，這種事情沒有什麼好害怕，警方只要調閱監視器一定能一清二楚，希望警方早日宣布破案。

監視器

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