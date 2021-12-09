58歲「榔頭大盜」跳樓逃逸 2天後騎機車犁田被逮

58歲劉姓男子至少涉嫌多件刑案，苗栗警方專案小組12月5日持拘票要逮人，他從2樓跳下逃逸，警方2天後在街頭發現他騎車的行蹤，一路追捕到田中「犁田」，將他壓制逮捕，全案擴大偵辦中。

苗栗市一處公寓住家今年11月中旬發生住宅竊案，光天化日下住家遭破壞門鎖侵入，竊走現金及金飾等財物，屋內的小狗還遭痛毆，警方受理報案後，縣警局長周煥興要求苗栗分局、刑警大隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定吳男涉案，並全力追緝。

辦案人員5日晚間循線到吳男的苗栗縣公館鄉老家，吳男從2樓一躍而下逃逸無蹤，專案小組鍥而不捨，7日晚上9點多在公館鄉街頭發現吳男騎車，3名員警騎車緊追，吳男情急騎入稻田犁田倒地，警方隨後而至壓制逮捕，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官並向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，劉男犯案手法狡滑，自製的榔頭裝有銳器，用以擊破銀樓櫥窗行搶，並曾在苗栗市一家銀樓得逞，另在桃園市一家銀樓行搶未遂，因羈押期滿釋放，仍不斷犯案，並在苗栗地區涉嫌竊車計畫搶銀樓，但因目標銀樓早早打烊而作罷。