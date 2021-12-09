快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

58歲「榔頭大盜」跳樓逃逸 2天後騎機車犁田被逮

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

58歲劉姓男子至少涉嫌多件刑案，苗栗警方專案小組12月5日持拘票要逮人，他從2樓跳下逃逸，警方2天後在街頭發現他騎車的行蹤，一路追捕到田中「犁田」，將他壓制逮捕，全案擴大偵辦中。

苗栗市一處公寓住家今年11月中旬發生住宅竊案，光天化日下住家遭破壞門鎖侵入，竊走現金及金飾等財物，屋內的小狗還遭痛毆，警方受理報案後，縣警局長周煥興要求苗栗分局、刑警大隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定吳男涉案，並全力追緝。

辦案人員5日晚間循線到吳男的苗栗縣公館鄉老家，吳男從2樓一躍而下逃逸無蹤，專案小組鍥而不捨，7日晚上9點多在公館鄉街頭發現吳男騎車，3名員警騎車緊追，吳男情急騎入稻田犁田倒地，警方隨後而至壓制逮捕，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官並向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，劉男犯案手法狡滑，自製的榔頭裝有銳器，用以擊破銀樓櫥窗行搶，並曾在苗栗市一家銀樓得逞，另在桃園市一家銀樓行搶未遂，因羈押期滿釋放，仍不斷犯案，並在苗栗地區涉嫌竊車計畫搶銀樓，但因目標銀樓早早打烊而作罷。

此外，劉男騎機車作案，勘察地形、逃跑途中，數次更換拼裝車牌製造斷點，增加警方查緝的難度，不過，法網恢恢，苗栗警方今年已經逮他2次，這次落網期間，查出他至少還涉及5件住宅竊案及1件汽車竊盜案，進一步偵辦中。

58歲劉姓男子涉嫌多起刑案，警方日前追捕他到田中壓制逮捕。記者范榮達／翻攝
58歲劉姓男子涉嫌多起刑案，警方日前追捕他到田中壓制逮捕。記者范榮達／翻攝

銀樓 竊盜 檢察官

延伸閱讀

行穿線怎麼不見了？ 不合理標線苗警會勘建議改善

影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

穿拖鞋進銀樓被嗆「沒錢幹嘛看」 網友揭店家內幕：故意的

苗栗7鄉鎮近萬戶停水47小時 水公司設置28處臨時供水站

相關新聞

永和弒父狠男複訊完畢 新北檢向法院聲押

54歲符男聲稱對長期家暴母親的父親不滿，上月28日趁父親熟睡時以枕頭悶殺，再趁母親不注意時將他揹至鐵皮加蓋頂樓的小屋遺棄...

警方漏夜訊問新店槍手 北檢將聲押強制處分

涉嫌槍殺咖啡商的34歲槍手黃泳群，昨天晚上近7點從松山機場入境後，因癲癇送醫住院治療。據了解，台北地檢署稍早指示新店警分...

永和狠男弒父後肢解頭顱與四肢 法院裁定收押

54歲符男聲稱對長期家暴母親的父親不滿，上月28日趁父親熟睡時以枕頭悶殺後丟棄遺體至其住所頂樓鐵皮加蓋小屋，本月6日因屍...

永和弒父逆子是啃老族？ 供詞有疑點警方存疑

永和弒父分屍的54歲符嫌，昨遭警方拘捕到案。偵詢時他供稱，是不滿父親長期對母施暴，才會弒親分屍。但案經承辦警調查，死者與...

永和分屍案 附近住戶起床上廁所疑聽到棄屍聲響

新北永和區瓦磘溝發現無頭浮屍，今天有附近住戶指稱，7日凌晨3時許上廁所時聽到有物品被丟入溝內的水聲，他探頭查看雖沒看到人...

永和分屍案12小時偵破 侯友宜：靠積極查訪、科技偵查

新北市永和分屍案，警方僅用短短12小時就偵破，刑警出身的新北市長侯友宜今日受訪時，感謝警方的辛勞，讓案件在沒有線索的情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。