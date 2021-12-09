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新店槍手今癲癇又發作 院方：住院留觀至明早

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

男子黃泳群今年11月22日在新北市新店區槍殺咖啡豆商何姓男子後迅速搭機潛逃廈門，入住防疫旅館，陸方同意遣返，刑事局昨派員飛往廈門押解黃返台，成為今年首名從大陸遣返的刑事犯。

但黃嫌一下機因癲癇發作，警方戒護送醫，因黃今天下午再度癲癇發作。據醫院表示，需再住院觀察至明天早上，確認未再發作才可離院交由警方進行偵詢。

新北市新店區男子何明勳上月返家遭「行刑式」槍殺，槍手黃泳群案發後搭機潛逃大陸廈門，外界關注能否遣返偵審。大陸國台辦昨天表示將把黃嫌遣送回台，保障兩岸人民安全；對此，陸委會表達肯定，將配合陸方做好遣返相關事宜，雙方持續打擊犯罪，刑事局回應，確認相關訊息後會依程序辦理。

刑事局昨派三名警官在廈門高崎國際機場空橋交接人犯，機艙口上銬拘提黃，搭乘立榮航空班機返回，昨6點31分抵達。因新冠肺炎疫情，三警穿防護衣、戴護目鏡及口罩，「全副武裝」押人。

大批警力守在松山機場待命，黃下機後原要載往新北市刑警大隊偵詢，但在接受疾管署人員採撿時，忽然癲癇發作，被送上救護車到台北仁愛醫院。

據了解，黃有癲癇病史，一登機就嘔吐，神色虛弱說「我身體不好」，搭機過程除了喝水，沒提出特殊需求，下機時腳軟走不太動。

據了解，黃嫌本身長期有癲癇痼疾，在大陸隔離15天期間，因沒服用藥物，所以血液尚未有治療癲癇藥物可達到的血液濃度，所以才會產生不自主抖動。

由於黃嫌今天下午1時許，癲癇又再度發作約兩分鐘，醫院建議今天持續施用治療癲癇藥物讓其血液濃度達到平衡狀態，並觀察至明天早上8時，期間如未持續發生，即可辦理出院，交由新北市警方帶回偵訊。

新店槍手黃泳群今天癲癇又發作，醫院表示，需住院留觀至明早。記者王長鼎／翻攝
新店槍手黃泳群今天癲癇又發作，醫院表示，需住院留觀至明早。記者王長鼎／翻攝

癲癇 廈門

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