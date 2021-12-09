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永和分屍案 警：監視影像與民眾線索為破案關鍵
新北市永和分屍案偵破，警方案發12小時拘提涉殺父支解的符姓犯嫌。警方說，過濾監視影像與民眾提供可疑線索成為快速破案關鍵。經鑑定DNA確認死者為符父，將以殺人罪嫌移送。
新北市永和警分局今天請消防局搜救大隊沿著排水溝尋找頭顱與犯案凶器，警方說，至中午為止尚未尋獲。除將證據蒐集齊全外，預計傍晚將以殺人罪嫌移送符姓男子。
警方說，案發後，過濾上百支監視器的影像，成為破案的關鍵，加上動員上百名警力，沿著監視影像中可疑的地方查訪附近鄰居，在雙和街有民眾提供線索，在棄屍時間發現有可疑人物拖著行李箱出入。
這項關鍵也與警方所鎖定的監視器畫面交叉比對，並且回溯各監視器，發現符嫌在棄屍時，從住家拖著行李箱一路步行往住家附近的排水溝棄屍。
警方表示，今天凌晨在案發現場採集的檢體，與符嫌、屍體檢體比對，其DNA型別都一樣，確認死者為符嫌的父親。
至於犯案動機，警方說，依據符嫌自己供稱，是因為長期不滿父親對母親惡言相向，發生言語暴力。在完成詢問後，將移送檢方進一步複訊。
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