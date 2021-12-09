桃園移工KTV也採「會員制」 涉供K他命開毒趴

陳姓女子在桃園經營移工KTV，卻涉嫌提供、販賣毒品咖啡包攬客，移民署接獲檢舉到場破門，當場查獲13名越南籍男女開毒趴，2名男客更嗨到裸上身狼狽落網，現場查扣K他命、吸食用具等，店家則避重就輕，移民署表示將進一步化驗，視有無含有第二級毒品成分依毒品罪嫌送辦。

移民署桃園專勤隊調查，越南籍陳女來台已取得身分證，在桃園區中正路段經營1間專提供移工的KTV，但日前因疫情被迫停業，依規定復業需要提交相關防疫計畫書，但陳均未繳交，外觀佯裝歇業實際上內部燈火通明不斷接客。

由於同業多次檢舉，轄區警方多次上門查緝，但店家都堅決不應門，專勤隊經半個多月偵蒐，掌握店家涉嫌販賣提供毒品，並以現成的包廂開毒趴以此攬客，經報請桃園地檢指揮、向桃園地院聲請搜索票後，5日凌晨偕警方到場破門逮人。

專勤隊等人到場時，發現店家外觀裝設多支監視器，還高級酒店仿效「會員制」模式，必須由同鄉介紹牽線才能消費，店家還派出專車接送，有人上門時會刻意載客至附近繞一圈，營造出內部沒營業的假象規避查緝。

當天破門時，專勤隊、警方發現包廂內藏匿11男2女，全部都是越南籍移工，還有2名男客玩到太嗨把上衣都脫掉，桌上則散布毒品咖啡包、K菸，K盤等物，經快篩呈現第三級毒品反應，其中還有1人是台北地檢署發布的通緝犯，另1人是失聯移工，各予以解送、收容。