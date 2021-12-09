快訊

Omicron台灣現蹤 專家籲：必要時縮短第三劑間隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園移工KTV也採「會員制」 涉供K他命開毒趴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓女子在桃園經營移工KTV，卻涉嫌提供、販賣毒品咖啡包攬客，移民署接獲檢舉到場破門，當場查獲13名越南籍男女開毒趴，2名男客更嗨到裸上身狼狽落網，現場查扣K他命、吸食用具等，店家則避重就輕，移民署表示將進一步化驗，視有無含有第二級毒品成分依毒品罪嫌送辦。

移民署桃園專勤隊調查，越南籍陳女來台已取得身分證，在桃園區中正路段經營1間專提供移工的KTV，但日前因疫情被迫停業，依規定復業需要提交相關防疫計畫書，但陳均未繳交，外觀佯裝歇業實際上內部燈火通明不斷接客。

由於同業多次檢舉，轄區警方多次上門查緝，但店家都堅決不應門，專勤隊經半個多月偵蒐，掌握店家涉嫌販賣提供毒品，並以現成的包廂開毒趴以此攬客，經報請桃園地檢指揮、向桃園地院聲請搜索票後，5日凌晨偕警方到場破門逮人。

專勤隊等人到場時，發現店家外觀裝設多支監視器，還高級酒店仿效「會員制」模式，必須由同鄉介紹牽線才能消費，店家還派出專車接送，有人上門時會刻意載客至附近繞一圈，營造出內部沒營業的假象規避查緝。

當天破門時，專勤隊、警方發現包廂內藏匿11男2女，全部都是越南籍移工，還有2名男客玩到太嗨把上衣都脫掉，桌上則散布毒品咖啡包、K菸，K盤等物，經快篩呈現第三級毒品反應，其中還有1人是台北地檢署發布的通緝犯，另1人是失聯移工，各予以解送、收容。

專勤隊詢問時，陳女疑似深諳僅吸食第三級毒品沒刑責，僅處以罰鍰，對於轉讓、販賣部分都避重就輕，其餘客人也都僅坦承施用。移民署表示查扣毒品將待進一步化驗，確認是否含有第二級毒品成分，後續將依毒品罪嫌移送偵辦。

查獲現場。記者曾健祐／翻攝
查獲現場。記者曾健祐／翻攝
查獲現場。記者曾健祐／翻攝
查獲現場。記者曾健祐／翻攝
專勤隊查扣毒品咖啡包。記者曾健祐／翻攝
專勤隊查扣毒品咖啡包。記者曾健祐／翻攝

毒品 移民署 桃園 移工 KTV

延伸閱讀

移工留台政策擬鬆綁 學者：應提具體缺工數

擬開放移工變移民…機械業贊成 金屬業反對

移工變移民 拚明年拍板

移工變移民！勞部研議「兩條件」技術移工留台

相關新聞

剛接回4天就行凶 弒父男收押

新北市永和區瓦磘溝前天發現遭分屍軀塊，警方過濾監視器，查出五十四歲符姓男子涉案，前天深夜持拘票逮人；符坦承悶死八十四歲老...

永和逆子弒父分屍拋排水溝 傳找到頭顱

新北市永和區8日驚傳無頭浮屍命案，永和警分局今天請消防局搜救大隊沿著排水溝尋找頭顱與犯案凶器，稍早傳出已找到頭顱，將採集...

深夜逮弒父凶嫌 永和分屍案偵破

新北市永和區瓦磘溝昨天上午驚見一具男性浮屍，僅剩軀幹，無頭及四肢，身著內褲，斷口明顯；檢警研判是被開山刀等利刃肢解，確認...

新店槍手 押解返台癲癇腳軟

男子黃泳群上月廿二日在新北市新店區槍殺何姓男子後搭機潛逃廈門，入住防疫旅館，陸方同意遣返，刑事局昨派員飛往廈門押解黃返台...

警方漏夜訊問新店槍手 北檢將聲押強制處分

涉嫌槍殺咖啡商的34歲槍手黃泳群，昨天晚上近7點從松山機場入境後，因癲癇送醫住院治療。據了解，台北地檢署稍早指示新店警分...

瑞軒董座一家四口 共2000萬交保

瑞軒科技轉投資品牌VIZIO今年三月赴美掛牌上市，但董事長吳春發家族卻在重新評價財報利多消息公告前，巧妙運用時間差，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。