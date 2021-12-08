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比特犬咬死3歲童惹議 知名律師無奈：訓練成殺人機器再處死

聯合新聞網 / 綜合報導

屏東縣春日鄉日前發生3歲男童遭比特犬咬死事件，不少網友湧入縣長潘孟安臉書留言，希望讓比特犬免於安樂死命運。 聯合報系資料照片／記者劉星君翻攝
屏東縣春日鄉日前發生3歲男童遭比特犬咬死事件，不少網友湧入縣長潘孟安臉書留言，希望讓比特犬免於安樂死命運。 聯合報系資料照片／記者劉星君翻攝

屏東縣春日鄉日前發生3歲男童遭比特犬咬死事件，不少網友湧入縣長潘孟安臉書留言，希望讓比特犬免於安樂死命運。對此，律師呂秋遠也發表自身看法，呼籲有關當局「不要處死這隻比特犬」。

呂秋遠直言，動物和人類不同之處在於「動物行動，依靠的是本能；人類行動，有思考、有理性，不完全是本能」。他舉例，假如人類看到一隻狗，走近狗的領域逗弄牠，「小狗生氣咬人，算誰的？」呂秋遠分析，比特犬原本就是培養用來搏鬥的犬種，牠們爆發力強、不怕痛，因此在鬥犬比賽容易獲勝，「替人類贏得刺激、贏得獎金。」他以社會事件為例，即便是造成人命傷亡的「壞人」，多數也都有教化可能，「為什麼比特犬就得要安樂死？」

呂秋遠表示，雖然男童被咬死大家都很難過，男童的母親和飼主該負哪些責任可以留給法律處理。然而那隻比特犬之前曾經換過許多飼主，「在這些不同的飼主裡，牠學到了什麼？跟人類相親相愛，還是記得要把靠近家裡的人趕走？」倘若比特犬學到的是要攻擊所有靠近領域的人，那麼又有誰能夠好好教牠，這個世界其實充滿了很多的愛？

呂秋遠認為飼主在選擇犬種時，或許該想清楚當初養狗的動機是什麼？「是為了展現自己很威風，還是要表示自己家裡很安全，任何竊賊進入家裡都會被攻擊？」他感嘆比特犬只是不懂法律的人類，「請不要把牠訓練成殺人機器以後，再告訴牠，你保護主人的領域，因而咬人是錯的，應該殺了你。」

比特犬 屏東縣 潘孟安 安樂死 呂秋遠

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