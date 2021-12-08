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永和無頭屍身分成謎！被疑涉嫌大宗毒品案 遭幕後金主「殘殺分屍」

中央社 / 新北8日電

新北市永和區有民眾散步時，赫然在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢男性屍體，靠近看他甚至還穿著一條四角內褲，當地住戶驚呼「原來真的是屍體」。記者翁至成／攝影
新北市永和區有民眾散步時，赫然在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢男性屍體，靠近看他甚至還穿著一條四角內褲，當地住戶驚呼「原來真的是屍體」。記者翁至成／攝影

新北市永和區今天發現斷頭浮屍疑似凶殺命案，檢方下午相驗採集檢體比對身分。台北市警方也到殯儀館瞭解，依體型與年紀初步排除失蹤的楊姓男子，但仍待DNA鑑定確認身分。

新北市民眾上午在永和區保平路292巷，一處排水溝內發現浮屍，於是報案。警方到場發現，屍體僅剩軀幹，頭及四肢已不翼而飛，疑似為一起分屍命案。

警方晚間表示，通報消防局出動吊車與人員將浮屍打撈上岸，發現浮屍沒有頭顱、四肢殘缺，大腿3/1以下遭截斷，肩膀以下的手臂也疑似被利器截斷。屍體浮腫疑似泡水2天，外觀沒有其他特徵，身上無明顯外傷，也無刺青或胎記。

新北地檢署檢察官陳怡君下午前往相驗，目前已採集毛髮、組織、體毛、血液等DNA（去氧核醣核酸）檢體送驗，希望以最快速度釐清身分。

台北市今年6月發生楊姓男子失蹤案，信義警分局今天也派員前往殯儀館，瞭解永和的浮屍是否與北市失蹤者有關。

新北市警局說，北市警方勘驗屍塊後，認為與失蹤的57歲楊男體型、年齡不符，初步排除為失蹤楊男。不過，北市警方也希望DNA檢驗結果出爐後，可以通知北市知曉。

消防局說，從中午起，往排水溝的中游、上游打撈，至今晚為止並沒有尋獲其他殘缺遺骸。

永和警分局依屍塊被發現地點、體型等，逐一比對近日報案失蹤人口，已排除一起永和區家屬所通報失蹤案；另外，正採集一名中和區通報失蹤8天的35歲葉姓男子家屬檢體，一併送請比對確認。

至於有媒體報導，浮屍死者可能與日前新北市破獲的大宗毒品案有關，死者疑為逃往中國林姓主嫌的親友，因遭幕後金主遷怒而被殘殺分屍；對此報導，警方說，一切純屬臆測，辦案講求科學與證據，仍從鑑定DNA追查死者身分後，往上溯源追死因。

新北市長侯友宜今天被問到對此斷頭疑分屍案的看法表示，第一時間指示警察局啟動快速偵查，以確認浮屍身分，同時保全相關證據，盼在檢察官指揮下快速釐清案情。

失蹤 分屍案

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