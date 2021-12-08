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新店冷血槍手一抵台就癲癇發作 北市證實送往仁愛醫院
槍手黃泳群於上月22日涉嫌在新北市新店區「行刑式」槍殺咖啡商何明勳後，搭機潛逃中國大陸廈門，但因防疫隔離遭中國公安逮捕，黃男今解除隔離後即刻遭遣返回台，刑事局也派員搭機飛往廈門押解，班機於今晚間6時許抵達松山機場，但飛機降落後，黃男因癲癇發作，被送往北市聯醫仁愛醫院治療。
北市聯醫證實，黃男被送到仁愛醫院治療，但相關細節仍須檢方回應，醫院無法多做說明。在黃嫌送往仁愛醫院的治療過程中，刑事局也派出重重警力在場戒護，特勤隊員警各個全付武裝，荷槍實彈，身著防彈衣及頭盔，甚至由於防疫的關係，還戴上防毒面具。
45歲的新店咖啡進口商何明勳11月22日送完小學上學後返家，遭槍手黃泳群近距離開槍狙擊4槍，送醫後不治。黃男則駕駛借來的日系轎車逃逸，把車放在瑞典傢俱賣場後變裝，搭計程車至北捷龍山寺站，2次變裝後轉搭另台計程車至桃園機場，將凶槍丟到航廈聯外道路水溝，再搭機潛逃至廈門，卻因防疫隔離，遭中國公安逮補。
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