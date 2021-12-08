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影／行刑式槍手押回台卻癲癇發作 下機沒去警局改送醫
男子黃泳群涉犯新北市新店區槍擊命案後搭機潛逃大陸廈門，刑事局請求陸方遣返，今天派員搭機飛往廈門押解黃返台，晚間6點半抵達台北松山機場，成為今年首名從大陸遣返的刑事犯。不過黃下機後癲癇發作，被送台北仁愛醫院救治。
刑事局派3名警官赴廈門，在廈門高崎國際機場空橋交接人犯，於艙口上銬拘提黃，保管其隨身物品，搭乘立榮航空班機返回，預計下午2點40分抵台，班機延誤，晚間6點31分才抵達。因新冠肺炎疫情，3名警官「全副武裝」，穿防護衣、戴護目鏡及口罩押人。
刑事局幹員、除暴特勤隊及新北官警荷槍實彈，守在松山機場待命，同樣穿上防護裝備，原準備押黃上車載往新北警察局刑警大隊，由新北警方偵詢，不過黃癲癇發作，晚間約7點半被送上救護車就醫。
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