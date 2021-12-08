帽T殺手「行刑式槍決」新店男逃廈門 晚間抵松山機場

新店槍擊案嫌犯黃泳群潛逃對岸，刑事局兩岸科3名警官今天到廈門押解黃嫌，將於晚間6時33分抵達台北松山機場。記者翁至成／翻攝

新店槍擊案嫌犯黃泳群潛逃對岸，刑事局兩岸科3名警官今天到廈門押解黃嫌，將於晚間6時33分抵達台北松山機場，後續交由新北市警局偵辦，這也是今年自對岸遣返首例。

新北市警察局新店分局11月22日獲報，轄內45歲何姓男子跌落樓梯且頸上有2處槍傷，送醫急救後不治。警方專案小組追查鎖定30餘歲黃泳群涉有重嫌，他同日中午12時潛逃出境至中國廈門。

針對此案，警政署刑事局第一時間就透過兩岸共打管道，請求對岸協助緝捕犯嫌遣送回台。

中國國台辦發言人馬曉光昨天表示，黃嫌對犯行供認不諱，為「維護兩岸交流秩序」，決定將黃嫌遣返回台。

刑事局依相關程序辦理此案，並於今天早上派兩岸科3名警官到中國大陸福建廈門執行押解任務，於機口不入境方式和大陸公安進行交接，預計於晚間6時33分抵達松山機場。

此案原定搭乘長榮航空公司UIA512/B7512班機於下午2時40分返台，但期間多次延誤，班機直到下午5時許才起飛，並於將晚間6時33分抵台。

由於黃嫌犯案後就迅速潛逃出境，新店槍擊命案仍有諸多疑點仍待釐清，刑事局押解返台後，將直接交由新北市警察局刑事警察大隊帶回偵辦；有別於去年的「朱雪璋案」，因台北市光信里前里長朱雪璋是遭判刑定讞後偷渡到中國大陸遭逮，所以押返交檢方視訊訊問後，除採必要防疫措施外，發監執行。

檢方指出，黃嫌入境經警方訊問後，檢察官將以視訊方式複訊，若認定被告無羈押必要，需依防疫相關規定入住檢疫所或防疫旅館隔離14天。若有羈押必要，檢方將向台北地方法院聲請羈押。法官若裁准羈押，黃嫌將被送往看守所內隔離。

法界人士表示，黃嫌涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上的重罪。黃嫌犯案後立即潛逃出境，有逃亡之實，而本案是否有共犯還有待釐清，黃嫌被檢方聲押獲准可能性非常大。

負責押解犯嫌的兩岸科警官全程均依規定著防疫裝備執行任務，返台後也將依中央流行疫情指揮中心相關規定進行自主檢康管理。

由於近年來兩岸關係緊張，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，兩岸遣返犯嫌人數逐年下降。新北市新店槍擊案犯嫌黃男遣返回台，也成今年首例自中國大陸遣返回台犯嫌。

根據刑事局統計資料顯示，自民國105年起迄今年10月止，執行對岸遣返刑事犯人數分別為13、13、11、11、4、0人；兩岸合作偵破案件也從歷年的5件72嫌、10件291嫌、11件91嫌、7件99嫌、7件54嫌，降至今年的1件2嫌。