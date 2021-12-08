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獨／調查局南北出擊破博弈電詐集團 逮16人扣500萬現金
調查局接獲情資，指有電詐集團在高雄大寮地區設立機房，假借博弈下單等話術，鎖定大陸民眾詐騙；高雄市調查處與桃園市調查處跟監3周後，昨天見時機成熟，大陣仗出動60名幹員聯合攻堅，逮捕蔡姓主嫌等16人，現場查扣近500萬元現金、教戰守則、工作手機、帳戶等證物，今日下午詢後陸續依加重詐欺罪移送地檢署複訊，不排除聲押。
據了解，由於國外疫情又升溫，造成詐團出國不易，有詐團看準大陸民眾喜好博奕遊戲，上月在高雄大寮區一處偏遠平房成立電詐機房，先透過駭客取得大陸民眾個資，再由詐團打電話用話術向被害人進行詐騙，此詐團成立1個月來，不法獲利數千萬元。
此詐團經驗老道，刻意將機房選在大寮偏遠地區，附近都是空曠地，外觀看起來是不起眼的平房，周邊完全沒制高點，造成辦案人員跟監上極大困難，詐團成員出門購物或提款時，會四處觀望有無可疑車輛及人員，開車時還會故意繞圈，確定沒人跟監才下車提款，通訊軟體也是使用Telegram「飛機」對話，內設「閱後即焚計時器」模式，避免出事資料外流。
調查局桃園與高雄市調查處出動大批幹員喬裝蒐證，連空拍無人機都派上用場，專案小組跟監埋伏長達3周，昨與警方展開聯合搜索行動，出動60名幹員荷槍實彈攻堅，逮捕16名詐團成員漏夜詢問；詐團成員大都刺龍刺鳳，懷疑有幫派組織幕後操控，查扣相關人手機鑑定，內有虛擬貨幣買賣紀錄與電子錢包，不排除與後端負責「脫水」洗錢組織有關，深入追查有無兩岸地下匯兌。
據調查，此詐團分工細膩，設有第一線與第二線結構，第一線「進攻組」負責打電話詐騙，若話術失敗就輪到第二線的「預備組」出場，有人甚至還會模仿大陸口音，藉此取信大陸民眾，話數都是博奕遊戲下單購買點數，不少人因心生貪念受騙上當。
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