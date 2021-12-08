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永和無頭無四肢男屍 警：應是在地人犯案、開山刀剁屍

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區今天發生分屍命案，有民眾早上10點多在瓦磘溝發現一具浮屍，經警消打撈上岸，發現他沒有頭、手腳，只有軀幹，分屍手法比古代酷刑「人彘」還殘忍。員警觀察屍體性特徵後，確認是一名男性，另外發現屍體切口明顯，判斷犯嫌應是用刀鋒尖銳的菜刀或開山刀，俐落分屍。警方目前已採集屍體毛髮DNA，釐清他身分，同時將屍體送至板橋殯儀館，以最速件解剖。

警方調查，該屍體的共有五處斷口，頭、左右手、左右腿全無，切口處均有明顯切痕、雙邊對稱，並未有太多撕裂處，因此初步判斷犯嫌使用的應是菜刀、開山刀等工具俐落剁除、分屍。

根據在地資深刑警透露，此命案應是熟人所為，犯嫌先痛下殺手後，為了處理掉屍體、又不讓人快速發現身分，果斷以分屍手法處理。另外他判斷，由於屍體查獲地是永和區在地的瓦磘溝，瓦磘溝屬小溪，因此命案應是在地人所為，他解釋，「若是外地人，應該會丟更大的新店溪，而非附近的瓦磘溝」。

新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／翻攝
新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／翻攝

新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影
新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影

新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影
新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影

新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影
新北市永和區今早有民眾在瓦磘溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，警方目前已採集DNA，釐清他身分。記者翁至成／攝影

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