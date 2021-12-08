永和無頭男屍「凶殺案可能性高」新北消防往上游尋屍塊

新北市永和區保平路巷弄排水溝，今天上午發現一具沒有頭部與四肢的遺體，經封鎖現場打撈後交檢方相驗。記者翁至成、王長鼎／翻攝

新北市永和區保平路巷弄排水溝，今天上午發現一具沒有頭部與四肢的遺體，經封鎖現場打撈後交檢方相驗。警方不排除他殺嫌疑，將持續搜尋遺體殘骸，並送請比對DNA調查身分。

新北永和警分局表示，今天上午約10時據報，保平路292巷的大排水溝，發現一具無頭屍體，立即趕往現場處理，並通報消防局打撈。

依據警方目前初步檢視，這名男性屍體缺少雙臂、雙腿、頭部，大腿僅殘留1/3，自肩膀以下手臂全斷，斷肢處平整，但傷口被水泡過浮腫，外觀無法研判年齡。

警方說，已請消防局特搜大隊往排水溝上游搜尋斷肢、頭部。依遺體的狀況研判，凶殺案的可能性極高。目前等待檢察官下午相驗，並將採集檢體送請比對DNA（去氧核醣核酸），以調查男子身分。

警方說，遺體應是由排水溝的上游順水而下，泡在水中一段時間，除調閱監視器調查，也將比對北台灣的失蹤人口交叉比對查證。