違法！愛鳥人士買保育類短耳鴞野放 買賣雙方都被訴

林姓男子發現屬2級保育類動物的短耳鴞，在高屏溪沿岸有觀察記錄，前年11月在高屏溪河段架鳥網捕獲3隻短耳鴞，愛鳥的黃姓男子，擔心短耳鴞遭人不當飼養，花了4500元買1隻來「野放」，另名蔡姓男子也買下兩隻，但1隻死亡，另一隻擔心牠受苦，基於信仰讓牠重歸自然，後來調查局循線找上門，不僅逮捕林男，黃、蔡兩人也因購買保育類動物，3人被檢方依野生動物保育法起訴。

檢方調查，每年秋冬短耳鴞會遷徙至台灣避冬，主要棲地以濕地、溪床、農耕地等草生地環境為主，林男前年11月15日起在高屏溪大寮河段架設鳥網，每天定期前往巡視，才剛架網1天，林男就順利捕獲3隻來台避冬的短耳鴞。

林男將這3隻落網的短耳鴞帶回家中飼養，後來透過LINE向網友兜售，台北黃姓男子因熱愛猛禽，擔心短耳鴞被不肖人士購回飼養，可能會遭遇不測，花了4500元向林男買下一隻，得手後再到濕地將牠野放。

另名台中的蔡姓男子，看到林男兜售短耳鴞的訊息，主動私訊以8400元買入兩隻，但其中一隻飼養期間體弱病死，另一隻蔡男擔心牠也會碰到一樣的狀況，篤信宗教的他基於信仰讓牠重歸自然。