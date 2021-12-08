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幫調查官盜賣國家查扣3億毒品 關鍵酒吧老闆獲解除禁見

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌盜賣國家查扣毒品，透過酒吧老闆張益祥當販毒源頭，犯罪所得高達3億6000多萬元，現僅徐、張2人在押，張益祥今開庭時請求解除禁見，公訴檢察官主張仍有他仍有串、滅證之虞；桃園地院合議庭評議後諭知張12月30日起延押2個月，但解除其禁見。

檢調查出，徐宿良（58歲）盜竊證物庫毒品後，前後由竹聯分子楊正祥（在大陸服刑）、酒吧老闆張益祥擔任販毒源頭，向下賣給同為竹聯的夏尉瀧（29歲）、陳信州（40歲），及投顧公司監察人蕭煜弘（48歲）、友人王念慈（57歲），偵結依貪汙、毒品等罪嫌起訴一干人等。

張益祥近期透過桃園看守所陳報，表示因患病安排12月1日到醫院接受磁振造影（腰椎）檢查，法院參酌醫院檢查排程通知單等，認為張有護送到醫療機構醫治必要，裁定准許。

今天開庭時，張益祥請求解除禁見，張的辯護人說，張的羈押事由雖仍存在，但從偵查至今羈押已近半年，身心都出現問題，希望能予以交保或解除禁見，讓張能和家人見面、探視。

辯護人還說，本案調查局針對張益祥的電話通聯、高速公路行車紀錄（ETC）都已做「地毯式」搜索調查過，除了張和共犯竹聯的陳信州、蕭煜弘外，均未發現和其他人交易毒品的紀錄，認為已無串證之虞。

公訴檢查官則說，張益祥羈押原因、必要均仍存在，且張否認被訴貪汙、毒品等部分犯行，和其餘共犯徐宿良、蕭煜弘等供述不同，仍有串證之虞，且張透過親友洗錢部分也否認，若解除禁見讓親友探視，也有滅證之虞。

合議庭中途暫時休庭約15分鐘，經評議後諭知張益祥羈押原因仍存在，從12月30日起延押2個月，解除禁見；張益祥還押前，還特別重複說了3次「法官大人謝謝」。

桃園地院裁定張益祥延押2個月，但解除其禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院裁定張益祥延押2個月，但解除其禁見。記者曾健祐／攝影

毒品 貪汙 販毒

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