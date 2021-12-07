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嚇到拉肚子！通緝逃亡一年多生活拮据 毒犯栽在百貨周年慶

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

51歲梁姓男子先前因涉毒品、竊盜案，遭台北地檢署通緝，四處逃亡1年多，近日見百貨公司周年慶，想採買撿便宜，卻在街上被眼尖員警發現異狀，當街查獲其身上毒品海洛因、殘渣袋及針筒數支，經員警帶返偵詢，梁男被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，才狼狽結束1年多的逃亡。

台北市警方表示，中正一分局忠孝西路派出所警員高銘慶11月21日下午，在轄內新光三越百貨前執行交通疏導勤務，發現梁男一見到警察就往反方向走，還違規穿越道路，形跡可疑，遂上前盤查。

經查，梁男因涉毒品、竊盜案，遭台北地檢署通緝已1年多，進一步詢問梁男身上有無攜帶違禁品，梁男起初堅決否認，卻一度緊張到想拉肚子，高員依法逮捕並執行附帶搜索時，又在梁男隨身包包內查獲海洛因、殘渣袋及針筒等證物，梁男才坦承不久前剛施用完毒品。

梁男向警方表示，他自知被通緝在案，但不想面對牢獄之災，逃亡期間無業，四處打零工維生，仍無法戒除毒癮，導致生活拮据難以度日；當天是想趁著百貨公司周年慶時，利用折扣採買一些日用品，未料百貨周遭布有眾多員警疏導交通，無奈難逃員警鷹眼，狼狽結束1年多的逃亡日子。

台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
警員高銘慶發現梁男一見到警察就往反方向走，還違規穿越道路，形跡可疑，遂上前盤查。記者李隆揆／翻攝
警員高銘慶發現梁男一見到警察就往反方向走，還違規穿越道路，形跡可疑，遂上前盤查。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝 周年慶

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