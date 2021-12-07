桃園子弒母悲劇今解剖 死者頭部傷勢研判至少遭砍20刀

桃園平鎮區昨傳子弒母悲劇，31歲曾姓男子疑持刀殺害相依為命的63歲陳姓母親，警、消獲報到場破門，見陳婦倒臥血泊中氣絕身亡，曾男渾身是血躲在陽台，精神恍惚。警方查出曾男有就醫紀錄但沒有身心障礙手冊，戒護就醫後依殺人罪嫌移送；法醫今下午2時40分在中壢殯葬園區解剖，家屬僅表示，不清楚還在了解中。

家屬今到中殯面對記者詢問不願表示自己與死者的身分，對於人倫悲劇看法僅回答不清楚還在了解中；至於曾男患有精神疾病則不願多談。

中殯解剖，據指出，致命傷圍繞在頭部，至少有20刀以上，將等待法醫研究所解剖報告出爐才能確認死因。

警方調查，曾男與陳母住在平鎮區一處4樓公寓，平時陳婦獨力照顧曾。昨天上午6時許，廖姓鄰居聽到曾母喊救命，立即報警，曾男隨後也在住家內大喊「救命，救我媽媽」；警、消到場時大門反鎖，破門進入只見客廳內大片血跡，曾母趴在房間血泊中，已無呼吸心跳，一旁有一把疑似凶器的菜刀。

警方見死者傷勢幾乎集中在頭、頸部，初步研判是遭菜刀敲擊、砍殺頭部致死。員警循血跡方向，發現曾男藏匿在浴室外未有欄杆及防護設施的陽台，一會坐一會站，還作勢向下跳。警方隨即將曾逮捕，他頭部也有撕裂傷，戒護送醫縫20多針，無生命危險。