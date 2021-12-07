苗警掃蕩新興毒品咖啡包 毒販拒捕衝撞遭逮

苗栗縣警局刑警大隊7日表示，日前接獲情資中部販毒集團在縣內流竄，販賣新興毒品咖啡包，警方鎖定林姓毒販加以攔查，林男一度駕車拒捕衝撞警車，最後仍在優勢警力下遭圍捕壓制送辦。（警方提供） 中央社

苗栗警方掃蕩毒品犯罪，鎖定涉嫌販賣新興毒品咖啡包的林姓毒販。林男面對員警攔查，一度駕車拒捕衝撞警車，最後仍在優勢警力下遭圍捕壓制送辦。

苗栗縣警察局刑警大隊副大隊長馮文義今天接受媒體聯訪指出，日前接獲情資中部販毒集團在縣內流竄，經報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮偵辦，查獲賴姓嫌犯後，持續溯源追查獲上游毒販林姓犯嫌。

查緝過程中，員警喬裝工人駕駛貨車跟監，見林男疑攜帶毒品準備外出販售，趁著來到較為無人的路口，以車輛前後夾擊方式圍捕，員警上前攔阻林嫌車輛時，遭對方拒捕加速衝撞意圖逃逸。

警方表示，林嫌最後仍不敵優勢警力遭壓制，員警在車內查獲俗稱「喵喵」的混合第3級毒品咖啡包25包，以及愷他命13包等贓物，毒販還以超級瑪利和鐵觀音做為毒品咖啡包外包裝，進而吸引年輕人購買。全案訊後依毒品罪嫌移送苗檢偵辦。