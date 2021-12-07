調查局與關務署合作緝毒 明星緝毒犬亮相表演好神氣

調查局與財政部關務署今舉行緝毒合作專區揭幕儀式，將歷年來聯合查緝毒品成果，包括緝毒犬的養成、培育、訓練、值勤、除役，都展示於國人面前，專區內設有兩方近10年來共同查緝毒品數字的統計，要要案例介紹等，特別的是，關務署今天還把2隻明星現役緝毒犬「Xanto」、「Xylon」帶到調查局，現場表演如何憑嗅覺快速找到毒品，拉布拉多緝毒犬萌翻現場官員。

今天關務署帶來2隻緝毒犬，分別是「Xanto」、「Xylon」，1隻在現場負責尋找有毒氣味的紙箱，另1隻則負責找人身上是否有特殊異味，王俊力也排列在人群中，讓犬隻就重點位置進行氣味偵測，犬隻迅速就找到目標，獲得眾人掌聲。

調查局長王俊力表示，把毒品組全於境外、截毒於關口，是查緝毒品首要目標，調查局與關務署長期密切共同合作，藉由海關查緝之後，再藉由調查局溯源，調查局也把情資提供給國外執法機關，比如說今年5月就有提供情資給越南，所以越南政府在胡志明市查獲大量K他命毒品，另外也有把情資提供給澳洲，讓澳洲政府查獲77公斤的海洛因。

王俊力指出，緝毒犬的嗅覺是人類100萬倍，所以藉由緝毒犬的協助，可以有效達成緝毒的目標。王俊力強調，反毒是一場無砲聲、無限期的戰爭，面對手法翻新的毒品走私，亟須檢、調各查緝單位及關務署的緊密合作，分進合擊、發揮所長，才能將毒品阻絕於境外、截毒於關口。

關務署緝毒犬訓練師吳俊昇表示，負責表演的2隻黑色緝毒犬，來自於基隆關，品種都是拉布拉多公犬，「Xanto」犬齡1歲6個月大，今年5月多才從台中后里訓練中心結訓，目前於基隆關實務訓練中；「Xylon」今年3歲，已在基隆關執行勤務2年多。

吳俊昇說，「Xanto」、「Xylon」的個性都很活潑，之後會隨著年紀慢慢增長，性格漸漸趨向平穩，基隆關目前有8隻緝毒犬，訓練都是先經過台中后里的緝毒犬訓練中心結訓後，再分別分發至基隆關、台北關、台中關及高雄關執行勤務。

吳俊昇說 ，關於緝毒犬的訓練，除了給予零食獎勵之外，基隆關的緝毒犬都是進行「拔河遊戲」，若緝毒犬成功從貨物中或旅客身上嗅聞出毒品，訓練師就會拿毛巾給牠們咬，雙方拉扯「拔河」，之後再將毛巾鬆開，讓緝毒犬從遊戲中取得「勝利」的正向成就感，而這遊戲最關鍵之處在於，拔河時絕對不能贏過緝毒犬，否則緝毒犬會沮喪，失去成就感。

關務署指出，針對散貨或來自高風險國家的班機行李及貨品，海關都會特別挑出來，讓緝毒犬全面嗅聞。