利用超商「店到店」寄大麻種子 包裹寄件人被訴

販毒集團在網路聊天群組張貼「葉子找我」等訊息，以超商「店至店」的方式交付買家，經警喬裝買毒，以虛擬貨幣新台幣3000元購入5顆大麻種子，逮獲劉姓包裹寄件人。台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例罪嫌將劉男起訴。並繼續追緝在逃的同夥「爺爺」、「善傑」。

起訴書指出，劉男與暱稱「爺爺」、「善傑」的網友共同販賣大麻種子，3月12日由「爺爺」在通訊軟體內有896名成員，名為「台中人來聊天呀」的聊天群組內，公開張貼「葉子找我」、「 草」的訊息，經警方網路巡邏時發現，研判有販售及相關製品，乃私訊聯絡。

「爺爺」詢問「你要種子嗎」，警回稱「對啊」，「爺爺」乃傳送「善傑」的通訊軟體訊號給警方，警方依指示加入，並向「善傑」告知「爺爺要我聯絡你」，再由「善傑」張貼「女性化種籽」的商品內容予警方，與警方相約販售5顆「班德毒藥」大麻種子，含運費共計3000元。

警方依「善傑」指示，4月20日晚間，以虛擬貨幣泰達幣支付等值的價金給「善傑」後，「 善傑」聯絡劉男（30歲）負責寄送，劉取貨並包裝後，於4月20日晚間，在桃園市龜山區的全家便利商店， 將內有可發芽的5顆大麻種子的包裹，透過不知情的物流人員，以超商店到店的方式，寄送、運輸至台中市區全家便利商店，由買家警方收件。