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工作喬不攏竟用「怪手」攻擊 警：移送地檢署偵辦

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市陳姓工人昨日下午，於中區一處工地與何姓工人發生口角糾紛，何男氣不過，操作挖土機抓斗，朝陳男所乘坐的挖土機駕駛室攻擊，所幸陳男及時閃避，僅造成腳踝扭傷等輕傷，但堅持向何男提告，警方受理後，依殺人未遂、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市正在興建中的興中立體停車場工地，於5日16時許發生一起挖土機攻擊事件；據了解，陳姓工人(56歲)與何姓工人(50歲)此次疑似在工作區塊路線上意見不同，引發口角爭執，怎知何男一言不合，竟回到自己駕駛的挖土機，操作抓斗向陳男的挖土機駕駛室攻擊，所幸陳及時跳離，僅造成腳踝扭傷、右手手指挫傷等輕傷，無大礙。

知情人士透露，陳與何2人並非熟識，僅在工地相處過幾天，都是挖土機駕駛員，此次竟一時衝動，在地下室20公尺處使用機械工具發生衝突，實感相當意外。

據悉，針對爭執內容雙方各說各話，陳男向警方表示，當時發生口角後，沒想到何男竟以挖土機作為打架凶器，用抓斗攻擊他的挖土機駕駛室，他及時跳出才逃過一劫，但仍造成右手手指挫傷、右腳踝扭傷等輕傷，堅持要對何男提出告訴；而何男則向警方表示，爭執發生時，陳男一直以言語激怒他，才會一時氣不過。

警方在獲報後立即趕往現場，當時雙方人馬已經回到地面上溝通講和，陳男仍堅持要向何男提出告訴，警方在受理後，已在昨日傍晚將何男依殺人未遂、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦，在檢察官詢問後，於今日下午以新台幣3萬元交保。

警方呼籲，警方對於維護社會秩序及責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

台中市中區一處立體停車場工地，何男在與陳男因工作發生口角衝突後，使用抓斗攻擊陳男挖土機的駕駛室，陳男跳車逃過一劫，但仍受到右腳踝扭傷等輕傷，全案警方依殺人未遂、傷害罪將何男移送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供
台中市中區一處立體停車場工地，何男在與陳男因工作發生口角衝突後，使用抓斗攻擊陳男挖土機的駕駛室，陳男跳車逃過一劫，但仍受到右腳踝扭傷等輕傷，全案警方依殺人未遂、傷害罪將何男移送台中地檢署偵辦。圖／民眾提供

傷害罪 殺人 台中市

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