行車糾紛持槍恐嚇 他見警要來將槍藏防火巷

新北市板橋區昨天發生行車糾紛持槍恐嚇案，潘姓男子不滿前車急煞，讓他的坐車追撞後，自己在車上跌倒，憤而持槍下車指著對方駕駛大吼，民眾驚慌立刻報警。板橋警方獲報「有人亮槍」，立刻派員查槍，經過2小時仔細跟歹徒周旋後，順利在防火巷內查出一把貝瑞塔改造手槍，警詢後依槍砲、恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，昨天早上8點半發生3台汽機車追撞車禍，潘男（22歲）坐在友人轎車右後座時，不滿前方車禍釀自己的座車追撞，撞上時不慎跌落在汽車後座，火氣大，持手槍下車理論。

潘男一下車就問「你會不會開車啊？」，持槍指著對方駕駛大聲咆哮，當時恐嚇不到10秒，便被在場友人拉走，知悉車禍發生警方將到場處理，索性將手槍藏在附近防火牆內。

警方獲報有人持槍恐嚇，潘男警詢時不斷否認，稱「是別人持槍不是我」、「他好像跑走了」；但警方不採信他說詞，調閱監視器後潘男見罪證確鑿，只好坦承擁槍，帶警方去藏槍地取槍。