盜賣毒品調查官疑洗錢 他辯自己說謊力保妻子不知情

調查局航基站前組長徐宿良勾結黑幫盜賣扣案毒品，不法所得逾1.6億，妻子李翠萍被控以此購買有賓士車、不動產、名牌包，疑似洗錢。法院今行準備程序，徐辯是自己謊稱與同夥張益祥投資夜店成功，且向妻子強調「沒做非法的事」，力保妻子對販毒一事毫不知情。

李翠萍將丈夫給自己的錢分別匯入自己及兒子、弟弟名下多個帳戶，又以女兒名義購買基金，遭檢方控洗錢，日前當庭否認。法院問徐宿良妻子是否知情？徐表示，自己只有一個薪轉戶頭，都是交給妻子管理，不然也不知道如何處理不法所得，但因為「沒辦法開口說是販毒」，便假稱是與朋友合夥做生意賺得。

徐宿良說，由於自己過去除了薪水外，僅偶有小規模投資、買賣或牽線，賺得金額不過數十萬，妻子因而曾起疑追問「怎麼有這麼多錢」，但他答「你放心，我不會做非法的事情」，只是「可能有點灰色地帶」；又趁銷贓同夥張益祥到家裡來的時候，介紹給妻子認識，稱他開夜店，稱是生意夥伴。

檢警查出李翠萍在銀行租用保管箱，遭疑藏匿不法所得。徐宿良辯稱，妻子是擔心「錢太多放家裡不安心」，才移置部分至保管箱；至於將多少犯罪所得用於購買房、車、精品等，他則稱無法確定，因為都是與薪水一併交給李翠萍管理。

法官又問徐宿良如何動用犯罪所得，徐稱大多都是妻子在理財，自己平常只帶一張悠遊卡、一張信用卡及2000至3000元現金，足以應付上下班油錢及菸錢，若有需要才會向妻子請款。

另航基站調查官詹孟霖承辦毒品案，但扣案毒品因被徐轉賣而下落不明，詹、徐、及副主任林聖智被控明知毒品不見，仍以「送鑑定中」回覆桃園地檢署催辦公文，並偽造給局本部鑑識科學處，謊稱已送驗，三紙公文上均有3人壓印。