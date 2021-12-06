北投男遭強押上車案 2嫌投案收押

台北市北投區一名男子日前疑因賭債糾紛，連人帶車遭歹徒持槍強押，警方獲報迅速救出被害人並逮1嫌，逃逸的2嫌4日投案，法院今天裁定收押。

台北市警察局北投分局今天召開記者會，副分局長車宇基表示，轄內中央南路二段1日發生被害人遭歹徒強押案，警方當天獲報就立即通報攔截圍捕，約1小時便查獲王姓犯嫌並順利救出被害人，但另2名犯嫌已先行下車逃逸。

警方深入追查發現，逃逸的楊男、陳男曾於今年4月涉及北投區媽祖文化協會槍擊案，前者為北聯幫成員，警方隨即檢具相關證據向士林地檢署及地院聲請拘票及搜索票。

歷經3天地毯式強勢搜捕作為，2嫌於4日下午4時許步行至北投分局長安派出所投案，警方立即將他們拘提上銬，隨後帶到相關處所搜索。

全案詢後依涉妨害自由、恐嚇取財等罪移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押2嫌，法院今天裁定收押。