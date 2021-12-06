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北聯幫成員當街押人驚魂1小時 媽祖協會槍案槍手再犯
台北巿北投區日前發生當街擄人案，警方逮捕開車押人1小時的王姓男子後，又查獲今年4月犯下媽祖文化協會槍擊案的犯嫌楊志豪（楊玖）及陳姓友人涉嫌持槍討債、威逼王男上車，4日下午楊、陳2人至警局投案，當場遭上銬逮捕依法送辦，士林地方法院裁定羈押禁見。
今年12月1日，林姓男子疑似因200萬元賭債糾紛遭人設局，在中央南路二段當街強押上車，警方獲報後通報攔截圍捕，1小時攔車順利救出林男，當時開車的王姓男子遭依妨害自由罪送辦，複訊後裁定交保，另2人涉嫌持槍押人上車，早已先行下車逃逸躲藏。
北投警分局指出，案發後立即聲請拘票及搜索票，歷經3日地毯式強勢搜捕作為，北聯幫成員41歲楊玖和37歲陳姓友人深知已走投無路，4日下午4時許，楊、陳2人至長安派出所投案，警方隨即拘提上銬。
警方持有搜索票，當日帶著2人前往住所搜索，但未搜出被害人指控的作案用槍枝，全案依照妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送士林地檢署。檢察官複訊後聲請羈押，士林地院法官裁定2人羈押禁見。
北投分局呼籲，任何涉及組織及暴力犯罪案件，均會以最迅速、縝密的偵查作為追根究底，展現執法威信，並報請管轄地方檢察署檢察官指揮，聲請強制處分據以執行，以安定民心。
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