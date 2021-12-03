比特犬咬死幼童 屏縣原民處啟動關懷機制協助家屬

屏東縣春日鄉發生幼童遭到鄰居家比特犬攻擊致死不幸。屏東縣政府原民處啟動關懷機制；農業處動物保護及保育科也派員到場了解，強調將依檢警調查釐清或追究飼主責任。

縣府初步了解，3歲男童就讀幼幼班，媽媽昨晚出門外出買晚餐，當時孩子與祖母在家中，出門有將門鎖上，待回家時發現孩童已被鄰居養在牆邊邊拴著狗鏈的黑色比特犬咬傷，立即將孩子送醫急救，晚間近10宣告急救無效。

春日鄉長柯自強表示，小男童由單親母親撫養，生活相當辛苦，沒想到又發生這樣憾事，第一時間已啟動醫療、喪葬及心理輔導，並協調社福單位協助家屬面對喪子之痛。

柯自強說，犬貓動物管理一直是原鄉部落的痛，日前新竹山區也曾發生過類似案例，基於動保法及部落生活安全，持續提醒部落族人善盡飼養責任，希望類似傷害不要再發生。

屏縣府原民處表示，春日鄉原住民族家庭服務中心社工今天接獲訊息第一時前往案家關心個案，協助家屬情緒支持並發放物資，陪同前往派出所做筆錄。並與社會處、鄉公所社會課、幼兒園、警政單位、村長保持聯繫，社工員會持續協助案家辦理相關事宜。

縣府農業處也表示，全案涉及刑法，將依檢警調查進行後續處置、追究責任，目前正了解這隻比特犬是否有晶片、寵物飼養登記。