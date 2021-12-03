查獲「球棒」要註記？ 北市警：下周行文警政署細節

近日全國「球棒隊」暴力事件頻傳，內政部長徐國勇日前宣布，未來臨檢若發現車輛內有刀械、球棒或其他危險物品，應予以註記。北市議會就建議市警局應面表列違禁品，避免一般民眾日常持有還被註記；市警局則說，有關持有球棒註記還未實施，因中央尚未公布施行細節，下周會行文警政署詢問。

北市議會警政衛生委員會今審查北市警局預算，審到新型警棍時，議員李傅中武詢問，民眾持有甩棍是否違反《社違法》；市警局說，警械樣式有相關規範，民眾不得任意持有，甩棍非警械規格，因此不算違法持有警械。

議員陳建銘提到，徐國勇之前提到若在車輛上查到球棒就要註記，警方要如何註記、警政署是否有相關規範；另外，若甩棍不算違規，手指虎等危險物品是否有明確規定？

陳建銘說，如今街頭暴力頻傳，沒隨身自保的器械也不行、民眾若持有又怕違法，反問「在車上放高爾夫球桿可以嗎？瓦斯槍、胡椒水有無標準？」，認為警方應該要給民眾方向，否則日常使用，像是露營也都會用到刀子，界定要明確。

議員李傅中武說，警政署應該要正面表列禁止的刀械棍棒等危險物品並公告周知，否則民眾可能不小心涉犯刑法。

王世堅表示，應積極強烈建議警政署從嚴來認定，有犯罪意圖的人，人手有球棍或刀械，若沒有遏止，法治社會將崩解，政府不能因為民主化就不去管，有些商品要禁止販售，人民有免於恐懼的自由，如果有傷害到民眾的情形，應該就要從嚴認定，要不然就把自衛權、武器權還給民眾。

對此，台北市警察局長楊源明回覆，雖然內政部說，若臨檢發現有前科或幫派份子持有球棒就要註記，但是警政署還沒正式通令要求警方執行，必須等警政署通報後才能執行，下周會行文詢問相關事宜。