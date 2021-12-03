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影／萬華警拘捕毒犯起獲槍毒 遭民眾誤認「當街群毆」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

47歲陳姓男子曾涉多起毒品案，近日又遭檢舉涉嫌持有毒品，台北市警方昨在人來人往的西門町商圈內拘捕陳男，遭民眾誤認為有人當街群毆，狂打110專線報警，所幸是虛驚一場，警方也順利查獲陳男所持槍彈、毒品，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌將陳男送辦。

警方上月接獲情資，指陳男涉嫌持毒，窩藏在西門町商圈內的租屋處，經一個多月蒐證，昨天下午集結警力前往埋伏，趁陳男外出時持票拘捕陳男；由於西門町商圈內人潮眾多，警方為避免陳男脫逃，影響群眾安全，一上前就將陳男擒抱壓制，過程雖大喊「警察！不要動！」仍被民眾誤認為是有人當街群毆。

警方表示，昨天下午3時許110專線短時間內共接獲5通民眾報案，指萬華區昆明街、成都路口有人打群架，經派員前往，發現是轄區萬華分局偵查隊刑警在偵辦毒品案，虛驚一場。

萬華分局表示，現場員警在陳男身上查獲2把改造手槍、1枚空包彈、10枚子彈，後續又在陳男家中查獲毒品安非他命、海洛因、咖啡包等數包；陳男供稱毒品是自用，且不願交代槍毒來源，但仍不排除陳男是為了避免遭人黑吃黑而擁槍自重，將擴大追查槍毒來源。

警方說，打擊街頭暴力及黑道，是警察工作重點之一，將持續掃蕩不法槍枝，淨化社會治安，對於轄區暴力案件，必將嚴查究辦。

警方為避免陳男脫逃，影響群眾安全，一上前就將陳男擒抱壓制。記者李隆揆／翻攝
警方為避免陳男脫逃，影響群眾安全，一上前就將陳男擒抱壓制。記者李隆揆／翻攝
台北市警局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪。記者李隆揆／攝影
台北市警局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪。記者李隆揆／攝影
警方詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌將陳男送辦。記者李隆揆／攝影
警方詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌將陳男送辦。記者李隆揆／攝影

毒品 西門町 警察

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