北市中山區兩人馬深夜談判破裂 4砍7刀棍齊飛

何姓男子等4人跟邱姓男子等7人疑有債務糾紛，昨天深夜約在台北市中山區錦州街一處巷內談判，雙方各開多部汽車抵達，身上攜帶刀棍，談判未攏開打，邱這一方有3人受傷，其中1人腹部遭刺，送醫急救險無礙。警方詢後將共11人依聚眾鬥毆、傷害、少年事件處理法等罪嫌送辦。

警方昨天深夜11點半獲報趕抵，現場11人中有人逃逸，警方騎警用機車追緝，很快就逮捕壓制。

警方調查，何男（20歲）跟邱男（44歲）疑有賭債糾紛，何男昨天帶19歲鄧姓女子、15歲陳姓少年、15歲蘇姓少年，與邱男等7人約在錦州街30巷內談判。

現場共11人各自攜帶刀棍，談判未攏開打，何男持彈簧刀刺傷邱這一方的23歲王姓男子，另名18歲黃姓男子、21歲詹姓男子手部遭傷；黃送醫急救無礙，目前還在馬偕醫院觀察，警方待他傷勢好轉將通知到案做筆錄。

警詢中，何辯稱他在地上撿到一把彈簧刀，才持刀刺傷黃男，並非蓄意；但警方現場未找到該彈簧刀，僅找到2支鐵棒，懷疑何刺傷對方後將彈簧刀丟棄。