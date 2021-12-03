隨身帶槍！萬華警西門町拘捕毒犯 竟起獲2槍11彈

47歲陳姓男子曾涉多起毒品案，近日又遭人檢舉涉嫌持有毒品，台北市警方昨在西門町商圈內當街拘捕陳男，意外在其身上起獲2把改造手槍、11枚子彈，後續又在其住處起獲毒品安非他命、咖啡包數包，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌將陳男送辦。

警方表示，上月接獲民眾檢舉，指陳男涉嫌持有毒品，並窩藏在西門町商圈內的租屋處，經一個多月蒐證，員警昨午集結警力前往埋伏，下午3時許見陳男外出，立刻持票上前拘捕陳男。

警方發現，陳男身上藏有2把改造手槍、11枚子彈，後續又在陳男住處查獲安非他命、咖啡包數包，雖陳男供稱毒品是自用，且不願交代槍毒來源，但警方仍不排除陳男是為了避免遭人黑吃黑而擁槍自重，將擴大追查槍毒來源。

據悉，警方在西門町商圈內當街拘捕陳男，被路過民眾誤認為是有人聚眾鬥毆，110報案專線共接獲5通來電通報「有人打架」。