為追查Toyz販毒幕後 中檢「雙保險」聲請延押及觀察勒戒

網路遊戲「英雄聯盟」LOL香港電競好手劉偉健（Toyz），既販毒也吸毒，中檢為了追查上手後續幕後，在劉被羈押近2月，11月26日使用聲請延押、及聲請觀察勒戒雙保險，結果法官裁定劉交保，在劉繳交保金150萬元後，中檢法警持拘票再逮捕，押解劉至台中戒治所執行觀察勒戒，檢方得以再提訊追查幕後上手。

台中地院行政庭長林源森表示，被告劉偉健販毒被羈押、與吸毒送觀察勒戒，這是2個不同案子，由2名不同法官審理，劉販毒被羈押近2月，檢察官聲請延押，法官裁定交保，在劉繳交保金150萬元後，中檢法警持拘票逮捕，再押解戒治所觀察勒戒戒毒。

刑事訴訟法規定，偵查中的被告羈押不得逾2個月，可延押1次，意即被告在檢察官偵查期間，最多可被羈押4個月。而法官審理重大案件，法官第一次可羈押被告3個月，可再延押6次，每次羈押為2個月，意即被告在法官審理期間，最高可被羈押1年3個月。

本案劉偉健涉嫌販賣大麻菸彈，9月28日經檢察官指揮警方逮獲，檢察官於同月29日向法院聲請羈押獲准，同月30日凌晨送往台中看守所羈押，由於2個月的羈押期限屆至，檢察官於11月26日向台中地院聲請延押。

中檢為了確保能夠持續提訊劉嫌，追查販毒後續疑點，在聲請延押前，即採得劉嫌毛髮送鑑定，鑑定出有二級毒品反應，先行向法院聲請觀察勒戒，於11月26日上午獲准，當日再向法院聲請延押，結果法官裁定劉以新台幣150萬元交保，而劉繳交150萬交保金後，中檢法警持拘票將劉逮捕，送台中戒治所觀察勒戒。