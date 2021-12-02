車內飄塑膠味露餡 違停男當街拉K被逮

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

26歲黃姓男子今凌晨2時許，違規停車在六合路、和平一路口，巡邏員警上前關心時，車上飄出的塑膠味露餡，員警起疑往車內一瞧發現磅秤，黃男又無法交代用途，經他同意在車上搜出K他命，才坦承吸毒，警詢後依毒品危害防制條例函送高雄地檢署。

苓雅分局凱旋路派出所巡邏員警於凌晨2時40分巡經六合路、和平一路口，見黃男的黑色轎車違規停在路口。

員警於盤查過程中，車內突然飄出一股塑膠怪味，起疑詢問黃男「什麼味道？」，黃男眼見員警起疑，神情不安辯解「是抽煙、就一般的香菸味」。

只是眼尖員警瞥見駕駛座方向盤上方放了一個磅秤，詢問黃男磅秤的用途卻支吾其詞。

警方表示，巡邏員警見黃男應答異常，於是在經過黃男同意後，在車內手扶箱發現一包白色結晶體及一個內有白色粉末殘渣的盤子，黃男見瞞不過員警，才終於向員警坦承白色結晶體是K他命，盤子則是K盤。

黃男遭逮後表示，該包K他命是自己要施用的，白色結晶體經員警初步檢驗，呈第三級毒品K他命陽性反應（毛重1.30公克），當場查扣毒品並將黃男帶返所，全案警詢後，依毒品危害防制條例函送高雄地檢署偵辦。

黃男車上被搜出K他命。圖/讀者提供
黃男車上被搜出K他命。圖/讀者提供

毒品 吸毒

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