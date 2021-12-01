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殺妻對折塞進垃圾桶滅證 狠夫辯稱「不小心」仍遭收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地院依殺人罪嫌裁定吳男收押、未禁見。記者楊湛華／攝影
桃園地院依殺人罪嫌裁定吳男收押、未禁見。記者楊湛華／攝影

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，昨下午2人發生激烈口角後，竟將她打昏、摀住口鼻殺害，還將遺體對折、套袋塞進垃圾桶，企圖滅證，時隔16小時自認逃不掉，今一早他向警方自首；檢方複訊後依殺人罪嫌聲押，謝否認故意殺人辯稱「是不小心的」，桃園地院仍裁定收押但未禁見。

吳男在羈押庭時否認故意殺人，辯稱自己和妻子爭吵後，失手不小心造成對方死亡，沒有預謀或故意殺人，但院方依卷內相關照片、資料，及謝的父親證詞、對話紀錄等，認為他涉嫌重大。

法院也認為，吳男行凶後先是對他人隱瞞，還將謝女屍體對折放入塑膠桶內，可見有刑事訴訟法第101條第1項第3款羈押的原因，且有必要性，裁定羈押但未禁止接見通信。

警方調查，吳男（32歲）和謝女（29歲）結婚6年多，育有2名年幼女兒，吳因懷疑對方外遇，昨下午4點2人發生激烈口角，涉嫌徒手痛毆謝女再用手摀住她口鼻窒息，凶殘殺害妻子後，還將她遺體對折套袋，放進垃圾桶後藏放在廁所內，企圖滅證逃避刑責。

吳作案後還若無其事，接送小孩下課到父母家吃晚餐，直到今天一早8點多自認躲不了，才主動向警方自首報案，轄區桃園分局趕赴現場時，吳神情鎮定在1樓表明身分，並引導警方上5樓進入案發處，也在廁所大型垃圾桶內發現謝女遺體。

殺人 桃園

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