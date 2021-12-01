地表最大量海洛因案 署長警友理事長表揚新北緝毒英雄

新北市警局刑事警察大隊今年10月底在泰山地區查獲利用木材夾帶大量一級毒品海洛因案，共查獲1172塊海洛因磚，重達446.8公斤，號稱「地表查獲數量最大宗」海洛因案，行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜上周親自到新北市警局參加檢警破案記者會，對於檢警辛勞表達慰勉，警政署長陳家欽與中華民國警察之友總會理事長郭台強等人，今天下午一同前往市警局頒發獎金鼓勵破案有功的「緝毒英雄」。

今天接受署長及警友理事長表揚的破案有功緝毒英雄，包含首功的新北市刑大偵三隊小隊長陳永龍、林口警分局小隊長王子剛、刑大偵三隊隊長李嘉怡、偵七隊隊長張明和、偵三隊偵查佐李建翰、偵七隊偵查佐陳逸帆、林口警分局巡佐石春吉、刑大科偵隊隊長李嘉峻、偵六隊隊長羅加玄、林口警分局偵查隊長陳為濂等人，歷經數月的辛勞，成功瓦解運輸販賣毒品犯罪組織，阻斷這批價值50億元的毒品流入市面通路，也避免了許多犯罪發生，居功厥偉。

郭台強理事長說，警友是警察的堅強後盾，在署長領導下，7萬警察大軍不眠不休的服務民眾，也成了公務員的模範指標，這次破獲數量龐大的毒品案，對台灣治安有莫大貢獻。