地表最大量海洛因案 署長警友理事長表揚新北緝毒英雄
新北市警局刑事警察大隊今年10月底在泰山地區查獲利用木材夾帶大量一級毒品海洛因案，共查獲1172塊海洛因磚，重達446.8公斤，號稱「地表查獲數量最大宗」海洛因案，行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜上周親自到新北市警局參加檢警破案記者會，對於檢警辛勞表達慰勉，警政署長陳家欽與中華民國警察之友總會理事長郭台強等人，今天下午一同前往市警局頒發獎金鼓勵破案有功的「緝毒英雄」。
今天接受署長及警友理事長表揚的破案有功緝毒英雄，包含首功的新北市刑大偵三隊小隊長陳永龍、林口警分局小隊長王子剛、刑大偵三隊隊長李嘉怡、偵七隊隊長張明和、偵三隊偵查佐李建翰、偵七隊偵查佐陳逸帆、林口警分局巡佐石春吉、刑大科偵隊隊長李嘉峻、偵六隊隊長羅加玄、林口警分局偵查隊長陳為濂等人，歷經數月的辛勞，成功瓦解運輸販賣毒品犯罪組織，阻斷這批價值50億元的毒品流入市面通路，也避免了許多犯罪發生，居功厥偉。
郭台強理事長說，警友是警察的堅強後盾，在署長領導下，7萬警察大軍不眠不休的服務民眾，也成了公務員的模範指標，這次破獲數量龐大的毒品案，對台灣治安有莫大貢獻。
署長陳家欽也表示，泰國金三角地區一直是海洛因等毒品的外銷來源，108年他也曾前往當地考察，發現許多國際毒梟都利用當地走私毒品來犯罪洗錢，109年台東也曾查獲當地流入的海洛因毒品，這次多虧了新北市警方的全力緝毒，才沒讓任何一塊海洛因流入市面，也救了許多人，更避免危害社會治安，同時也是國際矚目的破獲毒品案，對於這些緝毒有功的英雄，他表示最大的敬意。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言