玄天上帝前大膽賣毒 18歲男攜1518包毒咖啡遭逮

年僅18歲蔡姓男子，涉嫌參與販毒集團，士林警分局經跟監埋伏，11月24日在彰化縣二水鄉功奉玄天上帝的桃山廟旁停車場，查獲蔡男涉嫌販賣多達1518包毒品咖啡包，近7公斤的三級毒品，全案依照毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後蔡男遭收押、負責聯繫的黃男3萬元交保。

警方指出，綽號「東京」的黃姓男子涉嫌販毒，並與同樣18歲的蔡男，因案件在少年法院認識，不料2人涉案後不學好，竟挑選彰化二水鄉桃山廟旁停車場涉嫌販毒，幸好「舉頭三尺有神明」宮廟供奉降妖除魔的玄、扶善除惡的天上帝（上帝爺宮）2人年輕犯嫌大膽販毒，果真遭警方逮捕究辦。

警方11月24日前往二水抓到蔡、黃2人，當場搜出第三級毒品咖啡包1518包(總毛重7304公克)、K他命2小包(毛重3.5公克)，全案依照毒品危害防制條例，移送彰化地檢署偵辦。

涉嫌載運毒品到場販賣的蔡男遭收押，負責聯繫的黃男3萬元交保；黃男的姑姑接獲通知後到場，痛斥姪兒怎麼能做出這種傷天害理的事。