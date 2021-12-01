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玄天上帝前大膽賣毒 18歲男攜1518包毒咖啡遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

年僅18歲蔡姓男子，涉嫌參與販毒集團，士林警分局經跟監埋伏，11月24日在彰化縣二水鄉功奉玄天上帝的桃山廟旁停車場，查獲蔡男涉嫌販賣多達1518包毒品咖啡包，近7公斤的三級毒品，全案依照毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後蔡男遭收押、負責聯繫的黃男3萬元交保。

警方指出，綽號「東京」的黃姓男子涉嫌販毒，並與同樣18歲的蔡男，因案件在少年法院認識，不料2人涉案後不學好，竟挑選彰化二水鄉桃山廟旁停車場涉嫌販毒，幸好「舉頭三尺有神明」宮廟供奉降妖除魔的玄、扶善除惡的天上帝（上帝爺宮）2人年輕犯嫌大膽販毒，果真遭警方逮捕究辦。

警方11月24日前往二水抓到蔡、黃2人，當場搜出第三級毒品咖啡包1518包(總毛重7304公克)、K他命2小包(毛重3.5公克)，全案依照毒品危害防制條例，移送彰化地檢署偵辦。

涉嫌載運毒品到場販賣的蔡男遭收押，負責聯繫的黃男3萬元交保；黃男的姑姑接獲通知後到場，痛斥姪兒怎麼能做出這種傷天害理的事。

士林警分局今天指出，查獲將近7公斤毒品，共計1518包毒咖啡包，市價約75萬元，全案將持續朔源查緝上游不法集團。警方呼籲，遠離毒品，保護自己保護家人，若遇可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

黃男（白衣）、蔡男（左二）男子涉嫌販賣毒品遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男（白衣）、蔡男（左二）男子涉嫌販賣毒品遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局破獲販毒集團，查獲第三級毒品咖啡包1518包(總毛重7304公克)。記者蕭雅娟／攝影
士林分局破獲販毒集團，查獲第三級毒品咖啡包1518包(總毛重7304公克)。記者蕭雅娟／攝影
黃男、蔡男涉嫌在桃山廟旁販賣毒品遭警方逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品 販毒

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