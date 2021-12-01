員警出勤天天鬥牛打籃球 原來背後有苦衷

高雄市警新興分局多名年輕員警連幾天都在出勤時打籃球，直到昨天，他們抓回涉嫌毒品案的邱姓男子，警方才說出他們這幾天天天打籃球，不是為了籃球「鬥牛」，而是跟監埋伏查毒販。

新興警分局今天表示，涉案的邱姓男子（41歲）平時打零工維生，但警方接獲線報，指他常開車四處販毒，警方才組專案小組查捕他，近日查出租住高雄市仁武區某大樓套房，平時出入謹慎，員警難以掌握他出沒時間，查緝時常撲空，因此查緝人員連日來都在邱租處旁的籃球場埋伏。

警方說，為降低邱的戒心，新興警分局偵查隊數名八年級的年輕員警，喬裝學生在籃球場競技鬥牛，昨天終於發現邱姓男子回租處，趁他進屋不久，立即通知支援警力，持搜索票衝進屋內查緝。