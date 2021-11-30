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男子台鐵車廂喊要殺人被逮 遭強制送醫

中央社 / 嘉義市30日電

48歲薛姓男子今天搭乘台鐵3167次南下列車，在車廂內大聲喊要殺人，列車停靠南靖車站時，由警方帶回派出所，檢方晚間複訊後，先將他強制送醫，由醫師評估是否需緊急安置。

台鐵發布訊息說明，今天上午10時19分左右，3167次南下列車停靠南靖車站，有旅客緊急下車通報，車上有男子喊著要殺人，列車長立即前往了解，先疏散旅客，並請南靖車站人員通知鐵路警察處理。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所副所長許崇誠接受中央社記者電訪表示，上午接獲南靖站通報，1名男性旅客在列車上大聲喊著要殺人，列車長將男子帶到站內大廳安撫情緒，員警趕抵，並將這名42歲薛姓男子帶回派出所，薛男身上並無任何凶器。

許崇誠指出，薛男聲稱自己家中有喪事，心情不好，因此在列車上大聲咆哮，但並未說要殺人。薛男雖然未持凶器，也無人受傷，但造成其他旅客驚恐不安，警訊後，依恐嚇公眾危安罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方晚間複訊後，先由警方將他強制送醫，由醫師調閱薛男的相關就醫紀錄，評估是否符合精神衛生法緊急安置的規定。

薛姓男子在嘉義縣南靖車站高喊要殺人，鐵路警察局嘉義分駐所獲報趕往，將人帶回。記者莊祖銘／翻攝
薛姓男子在嘉義縣南靖車站高喊要殺人，鐵路警察局嘉義分駐所獲報趕往，將人帶回。記者莊祖銘／翻攝

警察 台鐵 恐嚇 嘉義

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