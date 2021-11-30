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台鐵接連遭恐嚇 鐵警局長：已設專案小組偵查

中央社 / 台北30日電

台鐵今天發生男乘客在車廂內咆哮喊「要殺人」及官網接獲留言要炸總統府。警政署鐵路警察局長廖美鈴今天說，前者已依法送辦、後者查無可疑人事物，但已成立專案小組積極偵處。

廖美鈴下午對外表示，警方今天上午10時許接獲通報，有民眾在台鐵局官網留言說要持瓦斯罐和開山刀等危險物品挾持莒光號列車攻擊總統府一案，立即通報各分局加強台鐵各站區、月台和車廂巡檢守望，經查並無發現可疑人事物。

針對台鐵近日連續接獲兩次恐嚇留言，廖美鈴說，鐵警局已成立專案小組積極偵處和追查留言者，將持續加強各火車站區警戒、巡邏及檢查。

除此之外，廖美鈴指出，嘉義南靖火車站今天上午還發生有男性乘客在列車上揚言持刀殺人，鐵警局高雄分局獲報後，第一時間趕赴現場制伏歹徒，經查他身上並未攜帶攻擊性武器，全案將依觸犯恐嚇公眾安全罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

台鐵區間車示意圖。聯合報系資料照
台鐵區間車示意圖。聯合報系資料照

台鐵 火車站 恐嚇 總統府

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