聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵接連遭恐嚇 鐵警局長：已設專案小組偵查
台鐵今天發生男乘客在車廂內咆哮喊「要殺人」及官網接獲留言要炸總統府。警政署鐵路警察局長廖美鈴今天說，前者已依法送辦、後者查無可疑人事物，但已成立專案小組積極偵處。
廖美鈴下午對外表示，警方今天上午10時許接獲通報，有民眾在台鐵局官網留言說要持瓦斯罐和開山刀等危險物品挾持莒光號列車攻擊總統府一案，立即通報各分局加強台鐵各站區、月台和車廂巡檢守望，經查並無發現可疑人事物。
針對台鐵近日連續接獲兩次恐嚇留言，廖美鈴說，鐵警局已成立專案小組積極偵處和追查留言者，將持續加強各火車站區警戒、巡邏及檢查。
除此之外，廖美鈴指出，嘉義南靖火車站今天上午還發生有男性乘客在列車上揚言持刀殺人，鐵警局高雄分局獲報後，第一時間趕赴現場制伏歹徒，經查他身上並未攜帶攻擊性武器，全案將依觸犯恐嚇公眾安全罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言