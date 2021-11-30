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Toyz涉販毒獲150萬交保 卻因吸毒再送觀察勒戒中
網路遊戲「英雄聯盟」LOL香港電競好手劉偉健（Toyz），涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，9月29日經檢察官向法院聲押獲准，檢察官日前聲請延押，法官以劉坦承犯行，並供出上手，11月26日裁定以150萬交保，但檢察官以他涉嫌吸食二級毒品，向法院聲請觀察勒戒獲准，目前劉在看守所勒戒所觀察勒戒。
香港電競好手劉偉健， 涉嫌在網路販賣大麻菸彈（加熱毒菸），9月28日經檢察官指揮警方逮獲，檢察官於同月29日向法院聲請羈押獲准，同月30日凌晨送往台中看守所羈押。檢察官於11月26日向法院聲請延押，但法官認為劉坦承犯行，並供出上手，裁定以新台幣150萬元交保，但限制出境。
不過，檢察官在查獲劉偉健時，採血液毛髮送鑑定，查出有二級毒品反應，因此中檢向法院聲請觀察勒戒獲准，在劉交保後，送看守所所設勒戒所觀察勒戒中。
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