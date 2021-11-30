台鐵接恐嚇炸總統府留言 鐵路警察加派人力巡查
台鐵上週才接到在車廂放炸彈的恐嚇信，今天又接獲炸總統府的留言，雖不堪其擾，卻不敢大意，通報鐵路警察局加派人力巡查車站及列車，至下午4時，一切正常。
根據台鐵提供的訊息，台鐵官網的旅客諮詢系統接獲留言，留言者告知，今天上午10時於屏東站持瓦斯罐、開山刀等危險物品劫持莒光號去攻擊總統府。
台鐵說明，第一時間已通知台鐵屏東車站及鐵路警察加派人力於站場、列車巡查，並通報交通部，至下午4時，屏東車站、各級列車及鐵路警察局回報一切正常。
台鐵旅客諮詢系統是提供旅客針對台鐵服務，提出改善建議的管道。
台鐵上週接到的恐嚇信，後來虛驚一場，台鐵對這類恐嚇雖很困擾，卻不敢大意，都會立即通報鐵路警察局。
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